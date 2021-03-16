İstiklal'de çarşaflı kadınlara sözlü taciz!

Taksim önceki gün 28 Şubat sürecini aratmayan görüntülere sahne oldu. İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntülerde orta yaşlı bir kadının, çarşaı kadınlara yaklaşarak sözlü tacizde bulunduğu görüldü.

"ÖZGÜRLÜK DİYE BİR ŞEY VAR"

"Çarşaf yasak yavrum" diyen kadına "Burası özgür bir ülke" tepkisi gösterildi. Kadınlara "Siz gerici misiniz?" diye soran kişiye, "Özgürlük diye bir şey var, kimse kimsenin başörtüsüne, dinine karışamaz" yanıtı verildi. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler infiale neden oldu. Görüntüyü paylaşanlar, insanların inanç özgürlüğüne yapılan bu müdahaleye sert eleştirilerde bulundu.