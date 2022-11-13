İstiklal Caddesi'nde patlama! 6 ölü, 53 yaralı!

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların panikle kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü, 53 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

"6 ölü, 53 yaralı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, "6 can kaybı, 53 yaralı var. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar." ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Yayın Yasağı getirildi

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerine yer verildi.

Patlama anına ilişkin görüntüler ve sonrasında oluşan panik anları kameralara böyle yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen #patlama anına ilişkin görüntüler ve sonrasında oluşan panik anları kameralara böyle yansıdı ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nq555ig95n — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 13, 2022



