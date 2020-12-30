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İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

Koronavirüsle mücadelede çalışanların mağdur olmaması sebebiyle getirilen işten çıkarna yasağının süresinin yeniden uzatılması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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