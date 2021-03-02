İşte Türkiye'de üretilecek yeni Hyundai

Hyundai, yeni crossover SUV modeli BAYON’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor. Araç, markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek.

Yeni otomobil, başta B-SUV segmenti olmak üzere Hyundai’nin Avrupa’daki iddiasını artırmasına yardımcı olacak.

BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Otomobilin arkasında ise tamamen farklı bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan bu tasarım çizgisi, tıpkı önde olduğu gibi otomobilin genişlik ve SUV hissini belirgin bir şekilde ortaya çıkarıyor. Arka stop lambaları ok şeklinde verilirken orta kısımda siyah bir bölüme yer verilmiş. Bu açısal çizgiler ve siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel olarak benzersiz ve etkileyici bir tasarım sunuyor.

411 litrelik bagaj

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik de unutulmuyor. SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorlar. Yarı otonom sürüş özelliğine sahip araç Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor.

Motor yelpazesi

Araçta düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS'lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.