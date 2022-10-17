Türkiye'nin yüreği yandı!
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında, 67 yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 724 madenci yaşamını yitirdi, 358 bin 120 madenci de yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında, 67 yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 724 madenci yaşamını yitirdi, 358 bin 120 madenci de yaralandı.
Kömür işletmeciliğine başlandığı 1848'den bugüne kadar TTK'nın 5 müessese müdürlüğü ile özel firmaların açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılıyor, yerleşim yerlerinin altındaki galerilerde de adeta ikinci bir şehir varlığını sürdürüyor.
Karadeniz Ereğli Hakimiyet gazetesinde gazeteci Orhan Akyüz’ün, TTK Genel Müdürlüğü’nden derlediği verilere göre, kurumun faaliyet gösterdiği Zonguldak'ta, kömür üretimi nedeniyle yerleşim yerlerinin altındaki galerilerde adeta ikinci bir şehir varlığını sürdürüyor.
Üretim işçileri, 3 vardiyada girdikleri kömür ocaklarındaki faaliyetleri sırasında her türlü ihtiyaçlarını da yerin altında gideriyorlar.
Yemeklerini ocakta oluşturdukları sofralarda yiyen madenciler, kilometrelerce uzunluktaki karanlık dehlizlerde mesaileri süresince ayrı bir yaşam sürüyorlar.
Madencilerin işçi asansörleri ve ardından bindikleri fayton denilen demiryolu aracıyla ilerledikleri galeriler, yerleşim yerlerinin altına uzanan üretim alanlarıyla Zonguldak'ı "iki katlı şehir" haline getiriyor.
Yer üstünde günlük yaşamın olağan koşuşturmasındaki insanlar ile yer altında kömür çıkartmak için kazmasını doğanın bağrına saplayan madenciler, 172 yıllık kömür kentini farklı kılan en temel özellikleri arasında yer alıyor.
Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen 1 milyar 310 milyon ton jeolojik taş kömürü rezervine karşılık, TTK yıllık 1 milyon 500 bin ton civarındaki üretimle 40 milyon ton olan ülke ihtiyacının çok düşük bölümünü sağlayabiliyor.
TTK'DAKİ İŞ KAZALARI
TTK kömür ocaklarında 1955-2021 tarihlerindeki iş kazalarında 67 yılda 2 bin 724 madenci yaşamını yitirdi, 358 bin 120 madenci de yaralandı.
Söz konusu yıllarda kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Üzülmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra kömür ocaklarında "göçük, grizu ve kömür patlaması, karbonmonoksit zehirlenmesi ile metan gazı ve karbondioksit boğulmaları" gibi kazalar oldu.
Verilerde, 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il Zonguldak’ta, kömür işletmeciliğine başlandığı 1848’den bugüne kadar TTK’nın yanı sıra daha sonraları özel firmaların da açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılıyor.
Kozlu üretim bölgesinde 1992'de 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası, Türkiye'de en fazla can kaybı yaşanan iş kazası olarak tarihe geçti. Aynı yıl, grizunun yanı sıra diğer kazalarla birlikte 277 işçi yaşamını yitirdi, 5 bin 214 işçi de yaralandı.
Havza madenlerinde saptanabilen en eski ölümlü iş kazası 1875'de Ahmet Ağa adlı kişinin yaşamını yitirdiği kaza olarak kayıtlara geçti.
Kayıtlı verilerde, 2018-2019 yıllarında ölümlü iş kazası meydana gelmediği, 47 bin 64 madencinin yaralandığı yer aldı.
Yetim bırakan maden ocaklarında ölümlerin ürküttüğü TTK’daki 1955-2021’de meydana gelen iş kazalarında, ölü ve yaralı sayısı yıllara göre şöyle:
TTK’DA 67 YILLIK BLANCO:
2 BİN 724 ÖLÜ, 358 BİN 120 YARALI
YIL ÖLÜ YARALI
--- --- ------
1955 122 5972
1956 86 6470
1957 99 6498
1958 99 6828
1959 66 7505
1960 94 8028
1961 69 8278
1962 70 8406
1963 60 8307
1964 66 8578
1965 75 8768
1966 64 9592
1967 65 9135
1968 64 8833
1969 69 8385
1970 87 7642
1971 67 8293
1972 90 8321
1973 70 7764
1974 65 7823
1975 69 6249
1976 50 5879
1977 47 5848
1978 63 6878
1979 43 7292
1980 38 6880
1981 35 7706
1982 26 7956
1983 145 8159
1984 18 8358
1985 35 8132
1986 23 6718
1987 33 6485
1988 32 7032
1989 20 6792
1990 23 6253
1991 16 5185
1992 277 5214
1993 15 4386
1994 12 3126
1995 13 2373
1996 4 2560
1997 22 2322
1998 12 1928
1999 4 1722
2000 9 4090
2001 5 4340
2002 8 2653
2003 8 2484
2004 5 1994
2005 10 1700
2006 3 1627
2007 5 2042
2008 7 1875
2009 7 3453
2010 5 3367
2011 4 2805
2012 6 2707
2013 3 2458
2014 1 2162
2015 4 2122
2016 1 2439
2017 6 2409
2018 0 1904
2019 0 2860
2020 4 2810
2021 1 2960
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