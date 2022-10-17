Türkiye'nin yüreği yandı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında, 67 yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 724 madenci yaşamını yitirdi, 358 bin 120 madenci de yaralandı.

Kömür işletmeciliğine başlandığı 1848'den bugüne kadar TTK'nın 5 müessese müdürlüğü ile özel firmaların açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılıyor, yerleşim yerlerinin altındaki galerilerde de adeta ikinci bir şehir varlığını sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli Hakimiyet gazetesinde gazeteci Orhan Akyüz’ün, TTK Genel Müdürlüğü’nden derlediği verilere göre, kurumun faaliyet gösterdiği Zonguldak'ta, kömür üretimi nedeniyle yerleşim yerlerinin altındaki galerilerde adeta ikinci bir şehir varlığını sürdürüyor.

Üretim işçileri, 3 vardiyada girdikleri kömür ocaklarındaki faaliyetleri sırasında her türlü ihtiyaçlarını da yerin altında gideriyorlar.

Yemeklerini ocakta oluşturdukları sofralarda yiyen madenciler, kilometrelerce uzunluktaki karanlık dehlizlerde mesaileri süresince ayrı bir yaşam sürüyorlar.

Madencilerin işçi asansörleri ve ardından bindikleri fayton denilen demiryolu aracıyla ilerledikleri galeriler, yerleşim yerlerinin altına uzanan üretim alanlarıyla Zonguldak'ı "iki katlı şehir" haline getiriyor.

Yer üstünde günlük yaşamın olağan koşuşturmasındaki insanlar ile yer altında kömür çıkartmak için kazmasını doğanın bağrına saplayan madenciler, 172 yıllık kömür kentini farklı kılan en temel özellikleri arasında yer alıyor.

Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen 1 milyar 310 milyon ton jeolojik taş kömürü rezervine karşılık, TTK yıllık 1 milyon 500 bin ton civarındaki üretimle 40 milyon ton olan ülke ihtiyacının çok düşük bölümünü sağlayabiliyor.

TTK'DAKİ İŞ KAZALARI

TTK kömür ocaklarında 1955-2021 tarihlerindeki iş kazalarında 67 yılda 2 bin 724 madenci yaşamını yitirdi, 358 bin 120 madenci de yaralandı.

Söz konusu yıllarda kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Üzülmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra kömür ocaklarında "göçük, grizu ve kömür patlaması, karbonmonoksit zehirlenmesi ile metan gazı ve karbondioksit boğulmaları" gibi kazalar oldu.

Verilerde, 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il Zonguldak’ta, kömür işletmeciliğine başlandığı 1848’den bugüne kadar TTK’nın yanı sıra daha sonraları özel firmaların da açtıkları galerilerde kömür üretimi yapılıyor.

Kozlu üretim bölgesinde 1992'de 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası, Türkiye'de en fazla can kaybı yaşanan iş kazası olarak tarihe geçti. Aynı yıl, grizunun yanı sıra diğer kazalarla birlikte 277 işçi yaşamını yitirdi, 5 bin 214 işçi de yaralandı.

Havza madenlerinde saptanabilen en eski ölümlü iş kazası 1875'de Ahmet Ağa adlı kişinin yaşamını yitirdiği kaza olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı verilerde, 2018-2019 yıllarında ölümlü iş kazası meydana gelmediği, 47 bin 64 madencinin yaralandığı yer aldı.

Yetim bırakan maden ocaklarında ölümlerin ürküttüğü TTK’daki 1955-2021’de meydana gelen iş kazalarında, ölü ve yaralı sayısı yıllara göre şöyle:

TTK’DA 67 YILLIK BLANCO:

2 BİN 724 ÖLÜ, 358 BİN 120 YARALI

YIL ÖLÜ YARALI

--- --- ------

1955 122 5972

1956 86 6470

1957 99 6498

1958 99 6828

1959 66 7505

1960 94 8028

1961 69 8278

1962 70 8406

1963 60 8307

1964 66 8578

1965 75 8768

1966 64 9592

1967 65 9135

1968 64 8833

1969 69 8385

1970 87 7642

1971 67 8293

1972 90 8321

1973 70 7764

1974 65 7823

1975 69 6249

1976 50 5879

1977 47 5848

1978 63 6878

1979 43 7292

1980 38 6880

1981 35 7706

1982 26 7956

1983 145 8159

1984 18 8358

1985 35 8132

1986 23 6718

1987 33 6485

1988 32 7032

1989 20 6792

1990 23 6253

1991 16 5185

1992 277 5214

1993 15 4386

1994 12 3126

1995 13 2373

1996 4 2560

1997 22 2322

1998 12 1928

1999 4 1722

2000 9 4090

2001 5 4340

2002 8 2653

2003 8 2484

2004 5 1994

2005 10 1700

2006 3 1627

2007 5 2042

2008 7 1875

2009 7 3453

2010 5 3367

2011 4 2805

2012 6 2707

2013 3 2458

2014 1 2162

2015 4 2122

2016 1 2439

2017 6 2409

2018 0 1904

2019 0 2860

2020 4 2810

2021 1 2960