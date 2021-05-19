İşte Thodex'in firari CEO'sunun yeni kaçış planı

Thodex vurgununda Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Yakalandıktan sonra 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi beklenen Özer'in, Fransa'nın Marsilya kentine kaçma planı yaptığı ortaya çıktı.

GETTOLAR İLE TEMASTA

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, Özer ile birkaç adamı Tiran'daki getto mahalleriyle irtibat kurdu, adam kaçırmada uzman kişilerle görüştü, sahte belgelerle Marsilya'ya kaçmak için büyük paralar teklif etti. Sahte pasaport ve güvence isteyen Özer'in niyetini anlayan mafya, hakkında kırmızı bülten olması nedeniyle fiyat tarifesini artırdı, pazarlık başladı.

Özer'in Arnavutluk mafyasının himayesinde hayata geçirmek istediği planda tekne ile kaçışı öne çıktı. Buna göre Özer, Tiran'dan Arnavutluk"un denize kıyısı olan Dıraç kentine geçerek turistik tekneye sahte belgelerle binecek; İtalya'yı dolaştıktan sonra Marsilya'ya ulaşacak.