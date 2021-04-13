İşte madde madde 'kısmi kapanma' kararları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası corona virüs önlemleri kapsamında alınan kararları açıkladı.

İşte alınan yeni önlemler...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER YASAKLANDI

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.



18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA YASAĞI

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

HAFTA İÇİ 19-05 ARASI SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.



8. VE 12. SINIF HARİÇ UZAKTAN EĞİTİM KARARI

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.



KAMUDA ESNEK MESAİ

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

KAFE VE LOKANTALAR

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.



Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.



RAMAZAN AYINDA TOPLU İFTAR YAPILABİLECEK Mİ?

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

OTELLERİN DURUMU

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.



DÜĞÜN VE NİKAHLARA ERTELEME

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenecek.