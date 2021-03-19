İşte HDP'nin yedek partisinin adı

HDP'nin kapatılması ile ilgili hazırlanan İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Öte yandan başsavcılık, 600'den fazla HDP'liye siyasi yasak konmasını da istedi.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen kurucuları dahil partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

BAŞKA BİR AD ALTINDA KURULAMIYOR

Anayasanın 69. maddesine göre, kapatma davasına bakacak Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor. Temelli kapatılan bir parti, başka ad altında kurulamıyor.

Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında önemli bir detaya dikkat çekti. 'Terörist Öcalan’ın projesinin sonu' başlıklı bir yazı kaleme alan Şener, HDP'nin yedek partisinin hazır olduğunu belirtti.

TIPKI HDP VE PKK GİBİ ÖZERKLİK HAYALİ KURUYOR

Terörün siyasi ayağı ile mücadelede, HDP’ye kapatma davasıyla önemli bir adım atıldığını kaydeden Şener, "Ama unutmayın, HDP daha önceki kapatma davaları öncesi gibi yedek partisini çoktan hazırladı. Tıpkı HDP gibi, PKK gibi “özerklik” hayalleri kuran bu partinin adı DBP." dedi.

HDP'DEN SEÇİLEN BİR MİLLETVEKİLİ DBP'YE GEÇTİ

Şener, sözlerinin devamında "HDP’den seçildikten sonra istifa eden bir milletvekili DBP’ye geçti ve TBMM’de temsil ediliyor. O yüzden gelinen nokta şunu gösteriyor, terör örgütü PKK ile silahlı mücadelede başarı gösteren Türkiye, terörün siyasi ayağı ile de kararlı mücadelesini vermeli. Terör örgütü ile en küçük ilişkisi olan, örgüt elebaşının adını ağzını alanın siyaset yapamayacağı bir hukuk düzeni kurulmalı." ifadesini kullandı.

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