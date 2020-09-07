İşte FOX’un haber müdürü Ercan Gün’ün Bylock grubu

Gün’ün Bylock grubunda 15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli ismi firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Gün’ün grubunda Cevheri Güven, Ali Çelik, Veysel Ayhan gibi tanınmış Fethullahçıların yanı sıra Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi 17/25 darbe kalkışmasının mimarları olan isimler der yer alıyor. Gün, firari Fethullahçı Cevheri Güven ile de Bylock üzerinden irtibattaymış.

FOX Haber Müdürü Ercan Gün'ün iki ayrı Bylock hesabı kullandığı ortaya çıkmıştı. Hrant Dink dosyası kapsamında tutuklu olan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü farklı bir FETÖ soruşturması kapsamında iki telefonunda ByLock kullandığının tespit edilince 2017 yılında İstanbul Adliyesi'nde yeniden sorguya alınmıştı.

İKİ AYRI HESAP

Ercan Gün'ün abisi ve FOX TV adına olan iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile kesinleştirildiği kaydedildi. Abisinin üzerine kayıtlı özel telefonuna 8 Kasım, şirket hattına ise 31 Aralık 2014'te ByLock yüklediği belirlenen Gün'ün Bylock'a 2521 kez erişim sağladığı ByLock'a 1213 kez FOX binasındayken bağlandığı diğer bağlantıları ise Başakşehir'deki evinden gerçekleştirdiği saptandı.

GRUPTA KİMLER VAR?

Ercan Gün'ün Bylock grubu merak konusuydu. Gün'ün Bylock üzerinden kimlerle mesajlaştığı deşifre oldu. Gün'ün hesabında FETÖ'nün medya yapılanmasının önemli isimlerinin yanı sıra Ali Çelik, Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi gibi örgütün önemli isimlerinin bulunduğu belirlendi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYIN BİRADERİ

Aynı hesaptaki örgüt grubunda; Zaman Gazetesi Yazarı Veysel Ayhan, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yılmaz, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün, Cihan Haber Ajansının eski Ankara haber müdürü Kazım Canlan ve Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Aynı grupta Fatih ve Süleyman Şah gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde olan üniversitelerden çok sayıda kişi bulunuyor.

Ercan Gün'ün Bylock üzerinden Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi 17/25 darbe kalkışmasının mimarları olan isimler ile de irtibat kurduğu anlaşıldı.

Bilindiği gibi Ali Sami Yıldırım, Adil Öksüz'ün ortadan kaybolduğu gün en son yanında olan kişiydi. Öksüz'ü İstanbul'a firar etmek üzere ali Sami Yıldırım'ın getirdiği ileri sürülmüştü.