İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri

Gözaltına alınan 10 emekli amiral, önceki akşam Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nde verdikleri ifadelerde gözaltı süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, emekli amirallerden Nadir Hakan Eraydın, ifadesinde yaklaşık 1 ay önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, "Gözaltındayken sağlık koşulları sebebiyle hastaneye kaldırıldım" dedi.

Emekli amiral Alaettin Sevim de gözaltı koşullarından şikâyet ederek, "Kaçacak birisi değilim. İstenildiği takdirde ifade veririm. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin" diye konuştu.

"ADALETLİ HAKİMLERİMİZ KÜRSÜDE BULUNSUN DİYE BEDEL ÖDEDİM"

Ali Sadi Ünal, "Ben Balyoz davasında haksız şekilde hürriyetiminden yoksun bırakıldım. Adaletli hâkimlerimiz kürsüde bulunsun diye bedel ödedim. 2010- 2011 yılları arasında kanser tedavisi gördüm. Gözaltı sürecinde zorlanmaktayım. Benim özel beslenme koşullarıma ihtiyacım var. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin" ifadesini kullandı.