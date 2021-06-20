İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali

Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli gemisavar füzesi ATMACA, TCG Kınalıada korvetinden ilk kez bir gemiyi hedef alan atış ile daha önceki atış testlerinde olduğu gibi hedefini başarıyla vurdu.

Test kapsamında, TCG Kınalıada'dan, kullanımdan çıkarılan Işın gemisine bir senaryo doğrultusunda atış gerçekleştirildi.

70 kilometre mesafeden yapılan atışta hedef başarıyla vuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATMACA'nın vurduğu hedef geminin görüntülerini paylaştı. Varank, paylaşımında, "Mavi Vatanın Çelik Kılıcı ATMACA’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" ifadelerine yer verdi.

Yüksek hassasiyet, güçlü harp başlığı

Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca, bugüne kadarki birçok uçuşunda 5 metre irtifada seyretti, 3 metrenin altında seyredilen atışlar da gerçekleştirildi. Bu irtifalar uçabilmek hedef tarafından fark edilmemek için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yüksek hassasiyetli radar arayıcı başlıkla görev yapan Atmaca'nın hedefi tahrip etmek için ise güçlü bir harp başlığı bulunuyor.

Atmaca ile bugüne kadar 20'den fazla atış yapıldı. Kasım 2016'dan bu yana yapılan testlerde sürekli gelişme kaydedildi. Başlangıçta sadece kontrol algoritmalarına yönelik testler yapıldı. Bunu ANS, GPS, navigasyon algoritmalarının testleri izledi. Sonrasında radar arayıcı başlık döngüye eklenmeye başladı. İlk olarak Kasım 2019'da TCG Kınalıada korvetinden atış yapıldı. En uzun menzil testi Temmuz 2020'de gerçekleştirildi.

Rakiplerine göre fark yaratıyor

Her türlü hava şartında kullanılabilen ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığı; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerini bünyesinde barındırıyor.

Bunlarla birlikte ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde desabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan ATMACA, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

Harpoon füzelerinin yerine geçecek

Milli gemisavar füzesi envantere girdiğinde ABD menşeli Harpoon’ların yerine geçecek.

ATMACA’nın önce yerli talebi karşılaması ardından da dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.

220 kilometrenin üzerinde menzile sahip

220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ATMACA, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

ATMACA’nın; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veribağı (data link) yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde; hedefte zaman, hedef imha ve hedefi ateş altına alma operasyonel modlarıda mevcut.