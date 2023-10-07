İşte AK Parti'nin yeni "A Takımı"
AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. İşte o isimler...
AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. İşte o isimler...
1) ADNAN GUNNAR
2) AHMET ARSLAN
3) AHMET BILAL KIYMAZ
4) AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
5) AHMET MÜCAHİT ARINC
6) ALI DEMİREL
7) ALİ İHSAN YAVUZ
8) ALI KARAKAŞ
9) ATAKAN YILMAZ
10) AYSE NEVIN SERT
11) AZIZ BABUSCU
12) BELGIN UYGUR
13) BETUL ALTINSOY
14) CEM DURAN UZUN
15) CEMAL DONAT
16) ÇİĞDEM KARAASLAN
17) DİLEK YILDIZ BÜYÜKDAĞ
18) EFKAN ALA
19) EMİR YASIR KEKEÇ
20) EMRE ETE
21) ERDOĞAN ÖZEGEN
22) ERKAN GURAL
23) ERKAN KANDEMİR
24) EYÜP GÖKHAN ÖZEKIN
25) FAHRETTİN YAHŞİ
26) FATIH SAHIN
27) FATMA BETÜL SAYAN KAYA
28) FEVZI POLAT
29) HALİL İBRAHİM YILDIZ
30) HAMZA DAG
31) HASAN BASRI YALÇIN
32) HASAN SERT
33) HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA
34) HAYATI İNANÇ
35) HAYATI YAZICI
36) HÜLYA TERZİOĞLU
37) ILYAS ŞEKER
38) KUDDUSI MÜFTÜOĞLU
39) LÜTFİYE SELVA CAM
40) MAHIR UNAL
41) MEHMET KASIM GÜLPINAR
42) MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
43) MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
44) MEHMET UMUT TUNCER
45) MELEK ŞİMŞEK
46) MENDERES MEHMET TEVFİK TÜREL
47) METİN TARHAN
48) MUHAMMED ALI KALDIRIM
49) MUSTAFA ELITAŞ
50) MUSTAFA SEVER
51) MUSTAFA ŞEN
52) NİHAT ZEYBEKÇİ
53) ORHAN KARASAYAR
54) ORHAN MIROĞLU
55) ÖMER ÇELİK
56) ÖMER FARUK BESLİ
57) ÖMER İLERİ
58) ÖMER SERDAR
59) ÖNDER MATLI
60) REMZİ ALBASAN
61) RESIDE YÜKSEL
62) SENA İPSİRLİ
63) SERDAR KILIÇ
64) SERPİL KAVRAK
65) SEVAN SIVACIOĞLU
66) SEVİLAY TUNCER
67) SİBEL BETÜL BİRER
68) SÜMEYYE BOZKURT
69) ŞEBNEM KOÇAKELÇİ
70) TÜRK İSLAM KARAKOÇ
71) UMUT ARMAN SONAY
72) VEDAT DEMİRÖZ
73) YELDA EROL GÖKCAN
74) YUSUF ZiYA YILMAZ
75) ZAFER SIRAKAYA
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