AjansHaber.com.tr Gündem İşte AK Parti'nin yeni "A Takımı"

İşte AK Parti'nin yeni "A Takımı"

AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. İşte o isimler...

AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. İşte o isimler...

1) ADNAN GUNNAR

2) AHMET ARSLAN

3) AHMET BILAL KIYMAZ

4) AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

5) AHMET MÜCAHİT ARINC

6) ALI DEMİREL

7) ALİ İHSAN YAVUZ

8) ALI KARAKAŞ

9) ATAKAN YILMAZ

10) AYSE NEVIN SERT

11) AZIZ BABUSCU

12) BELGIN UYGUR

13) BETUL ALTINSOY

14) CEM DURAN UZUN

15) CEMAL DONAT

16) ÇİĞDEM KARAASLAN

17) DİLEK YILDIZ BÜYÜKDAĞ

18) EFKAN ALA

19) EMİR YASIR KEKEÇ

20) EMRE ETE

21) ERDOĞAN ÖZEGEN

22) ERKAN GURAL

23) ERKAN KANDEMİR

24) EYÜP GÖKHAN ÖZEKIN

25) FAHRETTİN YAHŞİ

26) FATIH SAHIN

27) FATMA BETÜL SAYAN KAYA

28) FEVZI POLAT

29) HALİL İBRAHİM YILDIZ

30) HAMZA DAG

31) HASAN BASRI YALÇIN

32) HASAN SERT

33) HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA

34) HAYATI İNANÇ

35) HAYATI YAZICI

36) HÜLYA TERZİOĞLU

37) ILYAS ŞEKER

38) KUDDUSI MÜFTÜOĞLU

39) LÜTFİYE SELVA CAM

40) MAHIR UNAL

41) MEHMET KASIM GÜLPINAR

42) MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

43) MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

44) MEHMET UMUT TUNCER

45) MELEK ŞİMŞEK

46) MENDERES MEHMET TEVFİK TÜREL

47) METİN TARHAN

48) MUHAMMED ALI KALDIRIM

49) MUSTAFA ELITAŞ

50) MUSTAFA SEVER

51) MUSTAFA ŞEN

52) NİHAT ZEYBEKÇİ

53) ORHAN KARASAYAR

54) ORHAN MIROĞLU

55) ÖMER ÇELİK

56) ÖMER FARUK BESLİ

57) ÖMER İLERİ

58) ÖMER SERDAR

59) ÖNDER MATLI

60) REMZİ ALBASAN

61) RESIDE YÜKSEL

62) SENA İPSİRLİ

63) SERDAR KILIÇ

64) SERPİL KAVRAK

65) SEVAN SIVACIOĞLU

66) SEVİLAY TUNCER

67) SİBEL BETÜL BİRER

68) SÜMEYYE BOZKURT

69) ŞEBNEM KOÇAKELÇİ

70) TÜRK İSLAM KARAKOÇ

71) UMUT ARMAN SONAY

72) VEDAT DEMİRÖZ

73) YELDA EROL GÖKCAN

74) YUSUF ZiYA YILMAZ

75)  ZAFER SIRAKAYA

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