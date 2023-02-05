İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, kar yağışının bu akşam etkisini artıracağını belirtti. İstanbul Valiliği, karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'dan son dakika uyarısı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." uyarısında bulundu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı

MGM İstanbul'daki kar yağışı için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu akşam saat 18.00'den sonra etkisini artıracağı ve pazartesi öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağacağı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.