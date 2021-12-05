Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" açıklamasında bulundu.

Cep telefonunndan toplantıya bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etti.

Erdoğan'ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi.

2023 mücadelemiz,kuruluştaki heyecanımızla olacak

Erdoğan, "2023 mücadelemiz, adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan, o coşku neyse şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.