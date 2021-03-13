İstanbul'un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte koronavirüse karşı alınan önlemler esnetildi.

Kısıtlamasız ikinci cumartesi günü sakin başlasa da, öğle saatlerinden itibaren güzel havayı gören vatandaşlar sahillere akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 13.40 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 67 oldu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

İŞLETMELERE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.

DENETİMLER YAPILDI

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

SAHİL BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek, Baltalimanı ve Avcılar gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.