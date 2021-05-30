İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İletişim Başkanlığı (@iletisim) tarafından #İstanbulunFethi'nin 568. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamada, fethin sembolü Ayasofya Camii'nin semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan skymapping yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.#Fetih1453 pic.twitter.com/sryCJbI1dv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti.

#İstanbulunFethi'nin 568. yıl dönümünde, @iletisim'in Ayasofya Camii semalarındaki Skymapping gösterisi Yunan medyasını çıldırttı!



🔹@Kathimerini_gr: “Türkiye, Ayasofya üzerinde kötü bir foto ritmi ve provokatif mesajlar ile Konstantinapolis’in düşüşünün 568. yılını kutladı” pic.twitter.com/LzmbfmVYoR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021

Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.