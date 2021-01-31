İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 40'ın üzerine çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 21,23 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40,39 olarak ölçüldü. Son dört günkü yağışların barajlara yüzde 6,08'lik bir katkısı oldu.

Su miktarı son 4 günde 53 milyon metreküp artış gösterdi

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,24, Terkos'ta yüzde 39,74, Sazlıdere'de yüzde 18,33, Alibey'de yüzde 51,65, Büyükçekmece'de yüzde 43,26, Ömerli'de yüzde 44,56, Darlık'ta yüzde 54,18, Elmalı'da yüzde 45,57, Kazandere'de yüzde 47,58 ve Pabuçdere'de yüzde 13,55 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 4 günde 53 milyon metreküp artış göstererek 350 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 726 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 31 Ocak tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89,17, 2007'de yüzde 55,43, 2008'de yüzde 25,51, 2009'da yüzde 50,50, 2010'da yüzde 97,14, 2011'de yüzde 89,79, 2012'de yüzde 66,94, 2013'te yüzde 76,53, 2014'te yüzde 33,29, 2015'te yüzde 86,24, 2016'da yüzde 75,58, 2017'de yüzde 84,86, 2018'de yüzde 73,71, 2019'da yüzde 90,35, 2020'de yüzde 56,74, 2021'de ise yüzde 40,39 olarak gerçekleşti.