İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak...

İstanbul Valiliği pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu nedeniyle Pazar günü 07.00 -12.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, Fener Kalamış Caddesi'nin Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu” kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 07.00 -12.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif yollar aşağıya çıkarılmıştır.

İŞTE PAZAR GÜNÜ KAPATILACAK YOLLAR

"- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar ise şunlar:

"- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu".

UÇAK GÖSTERİSİ NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği ayrıca Pazar günü 08.00-09.00 arasında gerçekleştirilecek uçak uçuş gösterisi nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımın uçuş gösterisi sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi’nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan "Tünelden Uçak Geçişi" ile ilgili geçici olarak kapatılacak yollar şunlar: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişleri, Sait Çiftçi Katılım ve Beylerbeyi Katılım uçuş gösterisi sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.