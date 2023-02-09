İstanbul'daki üniversitelerden deprem bölgesine yardım eli!

İstanbul'daki çok sayıda üniversite, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vererek, dayanışma örneği sergiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, üniversitenin Davutpaşa yerleşkesindeki Kızılay Güngören Şubesi desteğiyle başlatılan yardım kampanyasında, bölgedeki depremzedelere 22 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Rektörlüğün işbirliğiyle Kızılay Güngören Şubesi'ne yapılan nakdi bağış ise öğrenciler, çalışanlar, kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarının destekleriyle 22 milyon lirayı aştı.

Üniversitede, yurt dışından gelen kurtarma ekiplerine tercümanlık yapılması için de çevrim içi tercümanlık grubu kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden 22 kişilik ekip, depremin ikinci günü afet bölgesine gitti. Yardım malzemeleriyle bölgeye gönderilen iki midibüs, yapılan planlamayla depremzede öğrenciler ve ailelerini İstanbul'a getirecek.

Bir yardım tırı da Adıyaman'a ulaşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'ten yola çıktı.

İstanbul Üniversitesi, vatandaşların Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı'na getirdikleri ihtiyaç malzemelerinin AFAD ve Fatih Belediyesi işbirliğinde bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi'ndeki 220 öğrenci kulübü, rektörlüğün de teşvikiyle yürüttükleri kampanyada 15 bin 300 kolilik insani yardım malzemesine ulaştı.

Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar, 9 kamyonla deprem bölgesine gönderilmek üzere İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki yardım organizasyonunda ayrıştırma, paketleme, taşıma işlerinde 300'ü aşkın öğrenci ve 100'ü aşkın personel görev aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan 100 kişilik gönüllü yardım ekibi bölgede çalışırken, üniversitenin kütüphane binası otoparkında AFAD ve Kızılay ile ortak yardım kampanyası düzenleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nde ise AFAD ve Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasında, öğrencilerden oluşan 150 kişilik gönüllü ekibin paketlediği 1 tır yardım malzemesi, Başakşehir Belediyesi koordinesinde depremden yaklaşık 40 saat sonra bölgeye gönderildi.

İstinye Üniversitesi ise AKUT işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyasında 145 kolilik desteği, üniversitenin Topkapı ve Vadi yerleşkelerinde öğrencilerin katılımıyla hazırlayıp bölgeye gönderdi.

Üsküdar Üniversitesi de bin kolilik ihtiyaç malzemesini taşıyan 5 otobüsü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İstanbul'da oluşturduğu yardım toplama noktasına teslim etti. Üniversite ayrıca doktorları taşıyacak uçakla, 18 koli tıbbi malzeme gönderdi.

Altınbaş Üniversitesi, battaniye, kışlık mont, çocuk kıyafeti, hijyen malzemesi, gıda paketi, bebek maması, jeneratör ve jeneratör yakıtından oluşan ilk tırı bölgeye sevk etti.

İstanbul Atlas Üniversitesi, bölgede bulunan 19 öğrencisiyle bire bir iletişim sağlarken, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1 tır ve 6 aracı bölgeye yönlendirdi.