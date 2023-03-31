İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

1'i ağır 27 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandı 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.