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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

İstanbul’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal’da yasa dışı yollardan temin edilen uyuşturucunun kentte sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin kiraladığı villaya düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 1 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 100 litre sıvı metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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