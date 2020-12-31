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İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a karşı 14 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 34 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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