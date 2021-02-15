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İstanbul'da yağan kar baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi?

Kuraklık uyarılarının art arda yapıldığı İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

BİR AY İÇİNDE 26 PUANLIK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

 

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