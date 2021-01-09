İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye genelinde ve en çok vakanın bulunduğu İstanbul'da sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Vaka sayılarının hızla yükselmesi sonrası alınan sert tedbirlerle birlikte alarm veren bölgelerde risk yeniden en aza inmeye başladı. Konuya ilişkin ilk müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." dedi.

56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde bir güzel haber de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor." diyerek İstanbul'da vakaların en çok azaldığı ve en az azaldığı ilçeleri tek tek duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın bildirdiğine göre; İstanbul'da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi oldu.

En az düşüşün görüldüğü ilçeler ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nı Twitter paylaşımı şöyle:

Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.