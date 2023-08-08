İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Toplantıda toplu taşıma ücretlerine zam yapılması görüşülecek.

Taksici esnafı taksimetre ücretine yüzde 100 zam talep ederken İBB'nin de toplu taşımaya yüzde 57 oranında zam yapılmasını teklif edeceği iddia edildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın ise her iki teklifi de fazla bulduğu öğrenildi.

Bugün saat 11:00'de başlayacak UKOME toplantısının ardından İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 45 ila 50 oranında zam yapılması bekleniyor.

Eğer bu oranda bir zam yapılırsa İstanbul'da tam bilet 14.35 TL ila 14.50 TL arasında bir fiyata yükselmiş olacak.