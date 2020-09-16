İstanbul'da toplu taşıma koronavirüsün merkezi oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İşte İstanbul'dan son dakika görüntüleri ve toplu taşımadaki isyan ettiren anlar.

YOĞUNLUK SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Edinilen son dakika görüntülerine göre İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ'DA MESAFE KALMADI

Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı.

UYARILARA RAĞMEN KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.

Vatandaşların bazıları tedbirsiz davranırken tedbirlere uymak isteyenler ise sefer sayılarının sıklaştırılmamasından dolayı kalabalığa karışmak zorunda kaldı.

GENELGE HÜKÜMLERİ KESİN!

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.

HER GÜN AYNI TABLO

İstanbul'da Koronavirüs önlemlerine uyulmaması ya da uyulamaması nedeniyle neredeyse her gün aynı tablonun yaşandığı görülürken önlem almayan İBB de tepkilerden nasibini aldı. Vatandaşların bazıları "Artık kime bulaşırsa bulaşacak. Kalan sağlar bizimdir" mantığına isyan etti.