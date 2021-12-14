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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, örgüte ait dokümanlar ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren zanlılardan 2'sinin, DHKP/C’ye yönelik farklı soruşturmalar kapsamında arandığı tespit edildi.

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