AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul'da operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İBB'nin haksız yere işten çıkardığı kişinin zaferi
Garanti Belgesi Yönetmeliğinde sevindiren yenilik
Bursalı firmadan asfalt tamir makinesi
Talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
Erdoğan Putin ile Azerbaycan'ı görüştü
TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atandı
Türkiye'deki sağlık sistemi ABD'den 50 yıl ileride