İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte terör örgütleri bünyesinde faaliyet göstermiş olabilecekleri yönünde bilgi, belge, ifade ve teşhis bulunanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde 27 Ağustos'ta 15 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 225 bin lira, 5 bin 980 avro ve 620 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı.