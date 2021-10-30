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İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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