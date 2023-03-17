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İstanbul'da terör operasyonu: 20 şüpheli yakalandı!

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan, kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan, kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli yakalandı

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