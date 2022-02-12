İstanbul'da tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 4 kişinin suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verip, zorla senet imzalattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Silivri ve Çatalca'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekiplerce Silivri'de 4, Çatalca'da 2 olmak üzere 6 ikamet ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 9 milimetrelik 32 fişek, dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar, mağdurların listesinin bulunduğu ajanda ile küçük kağıtlara uygulanmış imza örnekleri ele geçirildi.

Tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "zorla senet imzalatma" suçları kapsamında ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.