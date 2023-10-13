İstanbul'da taksilere denetim: Sürücülere ceza yağdı!

Güvenlik güçleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

Taksicilere ceza yağdı

Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 2 taksi şoförüne ise belediye ruhsat tarihinin geçmesinden dolayı 8 bin 128 lira ceza yazıldı. Ruhsat tarihi dolan iki taksi ise belediye tarafından otoparka çekildi.

Denetimlerde 5 taksi şoförüne toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.