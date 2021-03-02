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İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü

Bağcılar'da su borusunun patlaması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye de oluşan çukura düştü.

Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde saat 14.45 sıralarında içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.

Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı.

Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

YOL GÖLE DÖNDÜ

Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.

MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜ

Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.

Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.

Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.

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