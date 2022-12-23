İstanbul'da 'Sıfır Atık' Zirvesi! Bakan Kurum: Türkiye'den tüm dünyaya ilan ettik

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağladı. Sıfır Atık Projesi'nin, 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması hedefleniyor.

Proje kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Zirve, Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili konuştu. Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Sıfır Atık projesiyle Türkiye gelecek kazandı. Çocuklarımıza güzel bir dünya arzusuyla başladığımız projede geleceğimizi kazandık.''

"TÜRKİYE'DEN TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK"

Çocuklarımıza daha temiz bir dünya arzusuyla bu projeyi yapıyoruz. 150 kamu binasında uygulamaya geçtik. Türkiye'den tüm dünyaya ilan ettik. 105 ülke bu karara imza attı. Türkiye'den başlayan bu hareket tüm dünyaya yayılmış oldu.

Geri kazanım oranımızı yüzde 27'ye yükselttik. Yani yüzde 27 çöpümüzü dönüştürüyoruz. Denizlerimizi göllerimizi korumak adına büyük bir proje yürütüyoruz. Millet bahçesiyle birlikte yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Sıfır atık projesiyle konutlarımızı yapıyoruz. 'İsrafa Dur' anlayışıyla ilerliyoruz.

"370 TON ATIK OKYANUSLARA KARIŞTI"

Bakan Kurum "5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. Yediğimiz balıklarla birlikte plastikleri de yiyoruz. 20 DENİZ kuşu, 20 deniz kaplumbağası öldü. 77 hektarlık orman alanı yandı kül oldu. Yine atık gıdalar var. Birçok dünya ülkesi bugün açılıkla mücadele ediyor. Son 10 dakikada 25 bin ton yemek çöpe atıldı. O yüzden hemen şimdi acilen geleceğimize iyi bir nesil bırakmak için bu mücadeleyi kararlı atmak zorundayız. Sıfır atık çok önemli. Bu mücadele uluslararası hale geldi" dedi.

"ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

2053'te sıfır emisyonun yakalanacağını belirten Bakan Kurum "Biz Sıfır Atık projesini siyaset üstünü görüyoruz. 85 milyonun hep birlikte ele ele vererek, dünyamıza, ülkemize sahip çıkacağımız adımları atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını milletimize armağan ettiler. Aynı zamanda da Sıfır atığın yüzyılı olacak. Aslında bu planlamaların en somut örneği budur. Artık bu iradenin dışında bir zorunluluk haline geldi. Biz koyduğumuz vizyonla birlikte 2053'te de sıfır emisyon hedefini yakalayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kurum "Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonu kendisi de sahiplenerek her projede yanımızda oluyorlar, olmayı sürdürüyorlar. Sıfır atık maviyle kıyılarımızı, denizlerimizi göllerimizi koruyoruz. 81 ilimizde Millet Bahçeli projelerini yapıyoruz. 174 milyon m2 ye ulaştık. Atıklarımızı ayrıştırıyoruz, yağmur sularını kullanıyoruz. Orta dünyamızı, ülkemizi korumak adına önemli adımlar atıyoruz" ifadesini kullandı.