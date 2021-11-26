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İstanbul’da sahte COVID-19 ilacı operasyonu

İstanbul’da ürettikleri sahte COVID-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda ürettiği sahte COVID-19 ilaçlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 450 bini COVID-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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