İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HDP İLÇE BAŞKANLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.