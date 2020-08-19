İstanbul'da pes dedirten görüntüler!

İstanbul’da her geçen gün kullanımı artan elektrikli scooterlara yönelik düzenleme tartışılırken, Taksim’de ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Taksim’de dün sabah saatlerinde 10 yaşından küçük iki çocuk, elektrikli scooter olarak trafikte kullanılan ‘Martı’ya bindi. Akıllı telefona yüklenen uygulama üzerinden kredi kartıyla kiralanan Martı’larda yaş sınırı olmasına rağmen çocukların eline nasıl geçtiği merak uyandırdı. Çevredeki vatandaşların elinden alınan Martı, Taksim’de bir direğe bağlandı.

KURALLARA UYAN YOK

Bazı Martı sürücüleri trafikte hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor. Martı’nın üzerindeki notta ‘Martı tek kişiliktir, 18 yaşından büyükler kullanabilir, toplu taşımaya binmeyin, kullanırken trafik kurallarına uyun’ ifadeleri yer alıyor. Ancak trafikte çoğu zaman ters yönde seyir halinde olan Martı sürücülerini görmek mümkün. Martı sürücülerinde ekipman yani kask da bulunması zorunlu. Ama hemen hemen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekiyor.

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Taksim’deki çocukların görüntüsü, 26 Şubat 2020 tarihinde Beşiktaş’ta Martı kullanan Okan Yıldız’ın (17) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayı hatırlattı.