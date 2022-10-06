İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı.Sağlık Bakanı Koca, skandal görüntülerin kaydedildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Ataşehir’deki özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşma ve üzerine para saçma görüntüleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." dedi.

Müfettiş görevlendirilmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir özel hastanede çekilen ve infiale neden olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Koca, bakanlık müfettişlerini görevlendirdiğini belirtti:

"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."

Hastanede hasta kadına yönelik yapılan çirkin muamele sonrasında büyük tepkiler yükselirken söz konusu hastaneden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"Suç duyurusunda bulunulmuştur"

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Personellerden biri hastanın yüzüne para attı, diğeri küfretti

Olay 2021 yılında Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede görevli personel, tedavi kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor.