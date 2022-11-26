İstanbul'da otomobil çarpan genç kız 18 gün sonra yaşamını yitirdi
İstanbul Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 18 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da trafiğe kapalı alanda evine doğru yürüyen Aleyna Nur Gökçe, D-100 kara yolu yan yoldan Beylikdüzü istikametine giden otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Aleyna Nur Gökçe ise tedavi gördüğü hastanede 18 günün sonunda yaşamını yitirdi.
Gökçe'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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