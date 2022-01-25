İstanbul'da otobüslerin çıkış saati değişti

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.