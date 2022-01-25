İstanbul'da otobüslerin çıkış saati değişti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış kısıtlamasının saat 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.
Kıymetli hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
⏰ bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS
Yorumlar