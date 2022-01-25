AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul'da otobüslerin çıkış saati değişti

İstanbul'da otobüslerin çıkış saati değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış kısıtlamasının saat 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da feci kaza
KKTC sandık başında
Saatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi...
Elon Musk'ın Türkiye sırrı ortaya çıktı
Arsa, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı
İstanbul-Ankara Yolu her iki yönde trafiğe açıldı
Antalya Kaş'ta kar yağışı etkili oluyor