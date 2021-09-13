İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim
İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.
Yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı.
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kent genelinde ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi.
Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı.
Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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