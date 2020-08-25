İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İncirli metrobüs durağına yakın bir noktadaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Metrobüs yangını nedeniyle kapatılan D-100 Ankara yönü trafiğe açıldı.

ALEVLER BİR ANDA ARACI SARDI

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda metrobüsün alev alev yandığı görülüyor. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Araç tahliye edilirken, alevler bir anda aracı sardı. Ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar: