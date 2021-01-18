İstanbul'da kar yağışı sonrası vatandaş duraklarda mahsur kaldı

İstanbullu yeni haftanın başlamasıyla bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kentin pek çok yerinde trafik yoğunluğu durma noktasına gelirken sabah evinden işe gitmek için çıkan insanlar yürümekte dahi zorlandı.

İBB'NİN YETERİZ MÜDAHALESİ

İstanbul’da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İBB ekiplerinin tüm uyarılara rağmen sabah saatlerinde başlayan kar yağışı karşısında yetersiz müdahalesi vatandaşı mağdur etti.

DAKİKALARCA OTOBÜS BEKLEDİLER

Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ise dakikalarca durakta otobüs bekledi.

METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi.