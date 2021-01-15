İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü.

Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI

Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü.

Yer yer etkisini gösteren yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak şehrin birçok noktasında yoğun şekilde yağmaya başladı.