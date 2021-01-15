İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
İstanbul'da günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkisini arttırdı.
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü.
Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI
Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü.
Yer yer etkisini gösteren yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak şehrin birçok noktasında yoğun şekilde yağmaya başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021
🔹Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi beyaza büründü.
🔹İstanbul Valiliği, don ve buzlanmaya vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. pic.twitter.com/mDjuuEoa75
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