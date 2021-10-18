İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu oluştu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sağanak yağış ile birlikte erken saatlerde işlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TRAFİK YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'I GEÇTİ

Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçümlendi.