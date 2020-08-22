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İstanbul'da görülen dev iguana

İstanbul Çatalca'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi.

Çatalca'da korktuğu için yol kenarındaki tel örgüye tırmanan dev iguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan iguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

BAKANLIĞA BAĞLI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde yolda seyir haldeyken 112'de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.

İşte Çatalca'da şaşkına uğrayan o görüntü;

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