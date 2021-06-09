İstanbul'da eşzamanlı baskın: HDP'li isim de gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yapıldı. Saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'Lİ İSİM DE GÖZ ALTINDA

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.