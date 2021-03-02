İstanbul'da eczaneler normal mesai saatlerine döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle eczaneler 5 Aralık 2020 tarihinden itibaren cumartesi günleri nöbet sistemi ile çalışıyordu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kademeli normalleşme' kararlarını açıklamasıyla eczanelerden de bir normalleşme hamlesi geldi.

CUMARTESİ GÜNÜ NÖBET SİSTEMİ SONA ERDİ

İstanbul Eczacı Odası, kent genelinde 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini duyurdu.

09.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEKLER

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.