İstanbul'da duraklarda insan seli

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde de İstanbul'da toplu ulaşımda araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da cuma günü akşam 09.00'da başlayıp bu sabah saat 05.00'te son bulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk iş gününde metrobüs ve tramvay durakları ile trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

Metrobüsten inenlerin merdivenlerde oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. Tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sabah işe gitmeye çalışan Elif Yalçın, "Çok acayip kalabalık. Minibüsler de öyle, otobüslerde öyle, tramvaylarda öyle. Her yer tıklım tıklım. Gültepe'den geliyorum, Zeytinburnu'na gidiyorum ama çok kalabalık. Hiç rahat değilim, haftada bir kez gidip test yaptırıyoruz korkudan. Grip olsan, 'kovid miyim?' diyorsun. Çok kötü ortalık gerçekten" dedi.

Gülsen Uğurlu ise, "Çok kalabalık. Eşimle hastaneye gidiyoruz." diye konuştu. Metrobüsten inen ve tramvaya binecek olan Mustafa Erbey, "Bütün bir hafta hep aynı, değişen hiçbir şey yok. Ben metrobüs ve minibüs kullanıyorum. Minibüsleri kalabalık diye eleştiriyorlar, ceza kesiyorlar ama minibüsçünün suçu yok. Biz zorla biniyoruz. Ama metrobüs, tramvay ağzına kadar dolu. Sosyal mesafe falan yok. Elimizde olmaksızın bunu yaşıyoruz, mecburiyetten." şeklinde konuştu.

Benzer görüntüler Avcılar'da da oluştu. Saat 07.00'den itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Yolcular sık sefer yapılmasına rağmen işlerine gidebilmek için araçlara güçlükle binebildi.